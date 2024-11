Calciomercato Lazio | Maldini può diventare un'occasione? I dettagli sulla clausola

TUTTOmercatoWEB.com

Il nome di Daniel Maldini è tornato prepotentemente in orbita Lazio, ma non solo. Sull'attaccante del Monza, fresco anche di esordio in Nazionale, ci sono diversi club di serie A, come anche Atalanta, Inter e Juve. Secondo quanto riferisce Sky, ci sarebbero alcuni dettagli interessanti sul contratto di Maldini con il Monza. Come già noto, il 50% di una futura rivendita andrà al club che lo ha formato calcisticamente, il Milan, che però non avrà alcun tipo di prelazione su un eventuale acquisto e e nemmeno la possibilità di pareggiare l'offerta delle altre pretendenti. Non solo, Sky ci informa che la cifra del cartellino di Daniel Maldini si aggira intorno ai 12 milioni per i club italiani e a 15 per quelli stranieri.