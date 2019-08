Calciomercato Lazio, Nsoki cambia agenti: Nizza e Schalke forti su di lui

Nel calciomercato della Lazio oltre ai colpi effettivamente messi a segno dal ds Tare, sono girati tanti nomi suggestivi. Uno di questi è Stanley Nsoki del PSG, difensore centrale di piede sinistro, all'occorrenza anche terzino, in uscita dal club francese. Sul classe '99 non è vigile soltanto la Lazio, anzi la concorrenza è ampia: negli ultimi giorni si è fatto avanti il Nizza, mentre un indizio suggerisce l'esistenza di altre pretendenti. Il giocatore ha appena cambiato agenzia di procuratori, optando per la Rogon (che gestisce gli interessi di Draxler, Kehrer e Choupo-Moting) che per ora ha registrato il gradimento dello Schalke 04, essendo Nsoki sia un profilo molto apprezzato in Bundesliga. Il Nizza, secondo quanto riporta la stampa francese, ha proposto al PSG un prestito di un milione con diritto di riscatto a 15, ma la squadra parigina vorrebbe attendere sviluppi dalla Germania prima di una risposta definitiva.

