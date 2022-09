Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: la decisione di Durmisi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

CALCIOMERCATO - Tra gli esuberi in attesa di una sistemazione, c’è anche Riza Durmisi. Il danese, rientrato dal prestito allo Sparta Rotterdam, è rimasto sul mercato in cerca di una nuova avventura. Alcuni club europei hanno sondato il terreno per lui, ma poi di fatto non si è concretizzato nulla. In queste ultime ore sembrerebbe essersi aperta l’ipotesi per il difensore di sbarcare in Spagna, al Leganes. L’unica cosa certa al momento però, come appreso dalla nostra redazione, è che il biancoceleste ha rescisso il suo contratto con la Lazio che lo avrebbe visto legato al club fino al 2023.

