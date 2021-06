Calciomercato Lazio, un’altra big italiana su Thorsby: la situazione

Non solo Lazio e Atalanta. Anche il Napoli ha messo gli occhi su Morten Thorsby, centrocampista classe 1996 della Sampdoria. Come riporta Repubblica, il primo club a chiedere informazioni sul norvegese è stato quello biancoceleste. Il sempre più probabile arrivo di Sarri, però, ha raffreddato un po' la pista. Alla Dea piace molto il dinamismo e la fisicità di Thorsby che potrebbe essere il primo rinforzo di Gasperini a centrocampo. Nella trattativa si è inserito anche il neo Napoli di Spalletti che gradisce l'acquisto del giocatore rivelazione della Samp di quest'anno. De Laurentiis, vorrebbe chiudere l'operazione sulla base di 6 milioni più bonus. Il club blucerchiato valuta il calciatore circa 7,5 milioni, le parti non sono troppo distanti.