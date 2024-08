Calciomercato Lazio | Vitor Roque, super offerta dell'Everton. Ma il Barça...

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre la Lazio è al lavoro per garantirsi nuovi innesti a centrocampo e in attacco, il futuro di Vitor Roque resta un'incognita. Il trequartista, trattato anche dai biancocelesti che ora sembrerebbero aver virato verso nuovi obiettivi, è stato messo sul mercato dal Barcellona che, però, per lasciarlo andare a titolo definitivo continua a pretendere una cifra irrealistica che gli permetta di rientrare della spesa superiore ai 30 milioni fatta lo scorso gennaio. In questo senso, secondo quanto riporta Sky Deutschland, i blaugrana avrebbero rifiutato un'offerta da 28 milioni di euro (25 di parte fissa, più 3 di bonus) da parte dell'Everton. Dalla Germania sottolineano come il Barça non abbia intenzione di scendere sotto i 30-35 milioni.