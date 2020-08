DIRETTA - Calciomercato Lazio, dall'attesa per Silva e Muriqi al vice Strakosha: tutte le trattative

Giorni frenetici in casa Lazio, tante trattative in dirittura di arrivo ma ancora nessuna firma. I tifosi attendono la chiusura degli affari più importanti che darebbero nuovo vigore alla rosa. Entriamo nel dettaglio.

REPARTO OFFENSIVO - La società capitolina è certamente la più attiva sul mercato e gli affari Silva e Muriqi appaiono quelli più avanzati. Per lo spagnolo la firma è slittata di qualche giorno, ma solo a causa degli impegni europei del giocatore con il suo Manchester City. Sabato giocheranno i quarti di finale contro il Lione, si attendono sviluppi nel weekend. Questo prolungamento della trattativa non ne sta comunque compromettendo l'esito, che sarà con tutta probabilità positivo. Discorso simile anche per l'attaccante del Fenerbahçe, con cui è già stato raggiunto l'accordo: contratto di 5 anni a 2 milioni di euro compresi i bonus. Si attende la cessione di Caicedo all'Al Gharafa che libererebbe il posto al kosovaro, vanno limati ancora dei dettagli sulle cifre del trasferimento: Lotito chiede 5 milioni, i qatarioti non hanno ancora raggiunto questa cifra. Resta momentaneamente in stand-by invece l'affare Borja Mayoral, anche per lui i contatti erano avanzati e il calciatore sembrava vicino. L'obiettivo della Lazio rimane quello di regalare 2 attaccanti a Simone Inzaghi, per ora la società si sta concentrando sul primo senza però trascurare la punta di proprietà del Real Madrid.

CENTROCAMPO E DIFESA - Per quanto riguarda l'esterno sinistro, Fares è il nome caldo. Il suo agente Mino Raiola è a Roma ed è possibile che ci sia un nuovo vertice per discutere del suo passaggio in biancoceleste. Intanto si lavora sull'offerta di 7 milioni formulata da Lotito che, con qualche ritocco, potrebbe accontentare la Spal. Oltre al colpo Escalante, arrivato a parametro zero dall'Eibar, si valutano anche altri profili per il centrocampo. Seko Fofana è un'opzione vista l'ottima stagione di quest'anno. Più difficile De Paul, giocatore di grande qualità per il quale andrebbe sborsata una cifra consistente, senza contare la grande concorrenza per il suo cartellino. In difesa resta in piedi il discorso Kumbulla, con l'Inter pronta ad un'offerta più elevata rispetto a quella della Lazio ma che sta prendendo tempo per valutare anche altri profili. L'interesse dei biancocelesti per l'albanese è cosa nota, il giocatore troverebbe sicuramente più spazio a Roma e giocherebbe lo stesso la Champions League. Continua anche la ricerca per il vice Strakosha e i principali indiziati sono Consigli e Sergio Rico. Il primo garantirebbe maggiore esperienza, vista anche l'età, conosce già bene la Serie A e coglierebbe al volo la possibilità di fare il salto in una grande squadra a 33 anni. Lo spagnolo invece è più giovane ed ha anche un ingaggio più elevato, ma alzerebbe il livello del reparto portieri dove Strakosha regna incontrastato e di fatto senza concorrenza ormai da qualche anno.