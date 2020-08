DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Milinkovic vuole il PSG". Ma Lotito...

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Milinkovic-Savic resta nel mirino del PSG. Lo riferisce Le10Sport.com che sottolinea come il serbo abbia dato la sua priorità al club parigino, allettato dalla possibilità di giocare con Neymar e Mbappe. Il problema - secondo il portale francese - resta la valutazione che la Lazio dà del cartellino di SMS: 80 milioni di euro. Troppi per il PSG che, senza cessioni, non può accontentare Lotito. La prima e ultima offerta di Leonardo s'attesta a 60 milioni ed è stata rifiutata dalla Lazio. Secondo Le10Sport, dunque, la strada per il PSG resta in salita, nonostante il gradimento di Milinkovic. In realtà la Lazio valuta Sergej non meno di 100 milioni (bonus compresi), si può trattare, ma è difficile immaginare che Lotito possa scendere sotto il muro dei 90 milioni. Milinkovic, poi, per quanto non abbia mai chiuso al PSG, preferirebbe - dovesse lasciare la Lazio - approdare in un campionato più competitivo rispetto alla Ligue 1, con Premier e Liga tornei prediletti.

REPARTO ARRETRATO - Pepe Reina è sbarcato a Roma e stamattina ha svolto le visite mediche in Paideia. È lui il primo colpo dell'estate della Lazio che ha chiuso l'operazione in pochi giorni. Lo spagnolo, dopo aver svolto tutti i test, partirà alla volta di Auronzo dove troverà i suoi nuovi compagni. Sempre nel reparto arretrato, Tare si prepara a un nuovo colpo. Kumbulla resta in cima alla lista dei desideri, ma la conferma di Conte sulla panchina dell'Inter potrebbe mantenere i nerazzurri in pole per l'albanese. L'altro nome è quello di Kim Min Jae, per il quale va registrato anche l'interesse del Psv. Il sudcoreano è valutato circa 15 milioni, un prezzo importante per un giocatore di fatto sconosciuto, vedremo se la Lazio tenterà l'affondo per lui nel caso non riuscisse a concretizzare Kumbulla.

GLI ALTRI NOMI - Sempre in entrata poi restano caldi i nomi di Fares e Muriqi, con la settimana prossima che potrebbe essere decisiva per entrambi. Per l'esterno della Spal ballano ancora 3-4 milioni, vuoto che potrebbe essere colmato da una contropartita tecnica anche se la società di Ferrara preferirebbe soldi cash. L'attaccante kosovaro invece ha subìto un piccolo infortunio che lo terrà fermo 2-3 settimane, in caso di arrivo non raggiungerà i compagni ad Auronzo. Il Fenerbahçe si sta già tutelando con l'acquisto di Enner Valencia, una conferma in più che il suo passaggio in biancoceleste è sempre più vicino. Per il centrocampo si valuta il nome di Dendonker, giocatore in forza al Wolverhampton. Il classe '95 è valutato circa 25 milioni e sarebbe un rinforzo di quantità in mezzo al campo che si aggiungerebbe a quello di Escalante. Capitolo rinnovi, Lotito ieri è piombato nel ritiro per discutere con Inzaghi e i big. C'è distanza con Acerbi che ha chiesto un adeguamento del contratto da 1,8 a 3,5 milioni.

USCITE - In uscita Caicedo resta un nome che può sbloccare la trattativa Muriqi. L'offerta dell'Al Gharafa non è ancora sufficiente per convincere Lotito, ma si lavora per concludere l'affare. Dalla Premier League va registrato l'interesse del Leeds per Lukaku e Luiz Felipe. Il brasiliano ha anche altre richieste, il prezzo fissato per lui dalla Lazio è di 30 milioni. Anche Bastos potrebbe partire, oltre al Fenerbahçe e al Başakşehir c'è il Rennes sul giocatore.

Pezzo pubblicato il 26/08 alle ore 9.00