Primavera, Lazio scatenata sul mercato: in arrivo un nuovo centrocampista

Dopo l'ufficialità di Simone Cesari e quella di Balde, sembra che stia per arrivarne un'altra in casa Lazio. La società biancoceleste pesca ancora in Eccellenza (dove ha "intercettato" anche Mamadou Diakite, portiere del Terracina): come riporta Gazzetta Regionale.it è Simone Tomei, centrocampista classe 2005 il prescelto per aggregarsi alla Primavera di Sanderra (ma solo dopo essersi ambientato per qualche settimana con l'Under 18 di D'Urso). Tomei arriva dall'Atletico Vescovio, dove ha avuto la possibilità di crescere e maturare calcisticamente fin dai primi approcci col pallone.