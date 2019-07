UFFICIALE - Alberto Moreno torna in Spagna: giocherà con il Villarreal

Nuova avventura in Spagna per Alberto Moreno, che torna nel suo Paese d'origine dopo i cinque anni al Liverpool: il terzino sinistro, svincolatosi dai Reds per la scadenza del contratto, si accasa al Villarreal. A darne notizia è proprio il club iberico tramite i propri canali ufficiali, quinquennale per Moreno che in passato era anche stato seguito dalla Lazio.

