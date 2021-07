UFFICIALE | Il Dortmund annuncia Malen e avvicina Brandt alla Lazio

La Lazio è in attesa di piazzare qualche colpo in uscita prima di affondare il colpo per regalare altri giocatori a Sarri. Gli obiettivi principali rimangono Basic e Brandt. Quest'ultimo è stato messo alla porta dal Borussia Dortmund che oggi ha ufficializzato l'acquisto di Donyell Malen dal PSV Eindhoven. L'attaccante olandese, che all'occorrenza può giocare anche come esterno a sinistra, lo stesso ruolo coperto dal tedesco, ha firmato un contratto fino al 2026. La Lazio attende, ma questo colpo può avvicinare ulteriormente Brandt a Roma.

✔️ Borussia Dortmund hat den niederländischen Nationalspieler Donyell #Malen von der @PSV Eindhoven verpflichtet. Der 22-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben.



Alle Infos https://t.co/NcFB1fqRaz — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021