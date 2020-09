UFFICIALE - Un altro "Tucu" in Serie A: l'Udinese acquista Pereyra

Ci saranno due "Tucu" in Serie A. Uno è Joaquin Correa, attaccante della Lazio, chiamato così perché originario del Tucumán in Argentina. Per la stessa ragione, viene soprannominato così anche Roberto Pereyra, nuovo calciatore dell'Udinese. Il centrocampista fa ritorno in Friuli dopo l'esperienza in Premier League con il Watford. Ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 2023. Il campionato italiano tornerà ad ospitare due argentini provenienti dalla regione del Tucumán.

