Vecino - Inter, tempo di addio? L’uruguaiano dice no a un altro club

CALCIOMERCATO - L'Inter è una delle protagoniste di questo mercato di gennaio sia in entrata, con gli arrivi di Gosens e Caicedo, che in uscita. La società nerazzurra, oltre a rinforzare la rosa, sta cercando di cedere qualche esubero. Matias Vecino è uno dei nomi sulla lista delle partenze. L'uruguaiano, in scadenza di contratto a fine stagione e non propriamente al centro del progetto Inzaghi, è finito nel mirino di diversi club italiani e non solo. Per l'ex Empoli e Fiorentina si sono mosse in modo particolare Betis e Siviglia che hanno chiesto informazioni già per gennaio. Il giocatore però non è convinto e, come riporta Tuttomercatoweb, vuole rimanere in nerazzurro fino al termine della stagione. Vecino ha detto no anche a un altro club spagnolo che si è fatto avanti nelle ultime ore. Si tratta del Valencia. Restano aperti per lui gli scenari italiani. Il centrocampista era stato accostato nelle scorse settimane anche a Lazio e Roma. L'Inter lo lascerebbe partite con un indennizzo di circa 2 milioni, ma il club biancoceleste non ha intenzione di sborsare la cifra e andrebbe sul giocatore solo in caso di rescissione con il suo attuale club. Il classe 1991 resta una pista aperta per giugno, quando scadrà il suo contratto con l'Inter e si libererà a parametro zero.