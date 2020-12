A. Pereira, non solo il gol annullato: prova in crescita in Spezia - Lazio. E i numeri lo confermano...

I venti minuti contro il Dortmund avevano fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi della Lazio. Ma Andreas Pereira non ha alcuna intenzione di fermarsi e oggi, con lo Spezia, si è reso protagonista di una buona prestazione. Una prova che sarebbe diventata ottima se l'arbitro non gli avesse annullato il gol del 3 a 1 per posizione di off-side (senza dimenticare la marcatura annullata a Caicedo, servito proprio da Pereira). La rete non è arrivata, ma i numeri collezionati in campo gli valgono ugualmente un applauso. Basti pensare che la precisione dei suoi passaggi è stata del 90%, il 75% dei suoi dribbling sono andati a buon fine, e sono stati 31 i tocchi totali. Dai piedi dell'ex United sono arrivati cinque lanci lunghi e undici tentativi di passaggi in avanti, tutti riusciti. Arrivato nell'ultima sessione di calciomercato, e dopo un inizio in salita a causa di alcuni problemi fisici, Pereira sta crescendo in maglia biancoceleste. E la prova di oggi contro i liguri ne è la conferma.

