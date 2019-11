Acerbi, foto con Gli Autogol e prima rete in Nazionale: "Coincidenze?" - FT

GLI AUTOGOL E LA FOTO CON ACERBI - E se il primo gol di Acerbi in Nazionale fosse stato propiziato da un incontro magico? Magari la foto che il centrale della Lazio ha scattato pochi giorni fa al centro sportivo di Coverciano nel ritiro degli azzurri con "Gli Autogol" ha portato fortuna e ha permesso al Leone di segnare la sua prima rete con la maglia dell'Italia. È quello che crede e scrive su Instagram il trio comico: "Primo gol di Acerbi in Nazionale. Proprio quando lo abbiamo incontrato noi. Coincidenze? Io non credo..". A questo punto, Inzaghi li aspetta a Formello prima della sfida contro il Sassuolo.

