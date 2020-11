Addio Maradona, Conceicao: "Ho avuto la fortuna di conoscerti, hasta siempre Diego!" - FT

Oggi chi guarda il cielo e ama il calcio, noterà un'intensità diversa nei colori del firmamento. Non è il solito bianco e celeste, ma tutto sembra prendere le sembianze della bandiera argentina di Diego Armando Maradona. Il Diez per eccellenza è scomparso ieri e oggi Sergio Conceicao, che ha con lui in comune l'amore per il gioco più bello al mondo e quella combinazione di colori nel cuore, gli ha voluto rendere omaggio su Instagram. L'ex centrocampista della Lazio ha postato le foto del suo incontro con "El Pibe de Oro" durante una partita di beneficenza all'Olimpico e ha scritto: "Non è comune poter convivere con idoli e leggende. Ho avuto la fortuna di conoscere uno dei più grandi simboli del "nostro" calcio. Sarai per sempre el pibe, un mostro sacro di questa passione che ci commuove. Hasta sempre Diego!".

