Agostinelli: "Conte prenda esempio da Inzaghi, Eriksen come Milinkovic"

Nel post-partita di Napoli-Inter, gli opinionisti di Rai Sport hanno riflettuto insieme sul ruolo di Christian Eriksen nel 3-5-2 di Antonio Conte. Nel parlare della posizione dell'ex Tottenham e di un eventuale lavoro di inserimento nello schema del tecnico, Andrea Agostinelli ha preso a modello quanto fatto da Simone Inzaghi con Sergej Milinkovic-Savic: "Eriksen forse non è adatto oggi al 3-5-2. È un trequartista, perché è stato preso se non si adatta al modulo dell’Inter? Nella Lazio, Inzaghi è riuscito ad adattare Milinkovic. Lo ha arretrato ed è diventato perfetto per il trio di centrocampisti centrali. Conte dovrebbe provare a fare lo stesso con l’ex Tottenham".

