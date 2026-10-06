Agostinelli: “Lazio, col Monza un solo dubbio. Su Riccio dico che…”

06.10.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Agostinelli: “Lazio, col Monza un solo dubbio. Su Riccio dico che…”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Andrea Agostinelli. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sulla ripresa del campionato e sulle possibili scelte in vista della gara col Monza. Di seguito le sue parole.

Alla gara col Monza ci arrivi con un unico dubbio: Pinamonti o Noslin. A destra penso ci sarà Isaksen. Credo che il momento di Pinamonti arriverà presto, perché ora sta meglio e perché Gattuso, che lo ha fortemente voluto, lo sceglierà”.

Dietro immagino Gattuso ripartirò da Sutalo e Provstgaard. Riccio? È perfetto, dà un equilibro incredibile. Poi ha qualità nella tattica ovviamente. Inoltre conta che è una persona fidata, che si getterebbe nel fuoco per te. Il suo spessore umano lo metterei comunque in cima alle sue qualità. Interviene nel momento giusto”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.