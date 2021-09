Albania, Hysaj segna ancora: "I gol hanno iniziato a piacermi. E sul cambio obbligato..."

In occasione della sfida tra Albania e San Marino, Elseid Hysaj è tornato a mettere la propria firma sul tabellino dopo averlo già fatto con la maglia della Lazio contro lo Spezia. L'esterno ha poi analizzato la netta vittoria dei suoi (5-0) nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 del Qatar. Le sue parole sono state riportate da acbnews.al: "Abbiamo più fiducia in noi stessi. Siamo una squadra forte e abbiamo giocatori che giocano in Champions. Faremo bene". Poi sui problemi fisici che l'hanno costretto a lasciare il campo all'81': "Per fortuna niente di serio. È stato un intervento duro, potevo rischiare di più. Percorso? Gli errori ci hanno un po' ammazzati, con la Polizia avremmo dovuto ottenere di più. Gol? Credo di averlo segnato con la testa, come Ronaldo. Segnare ha iniziato a piacermi".

