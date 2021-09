Qualificazioni Mondiali, la Svizzera fa un favore all'Italia: solo 0-0 con l'Irlanda del Nord

Per la qualificazione al mondiale 2022 in Qatar sono scese in campo, contemporaneamente alla sfida tra Italia e Lituania, Irlanda del Nord - Svizzera. Una partita senza troppe emozioni al National Football Stadium at Windsor Park, la Svizzera ha sprecato l’occasione del vantaggio nel primo tempo con Seferovic che ha sbagliato un rigore si conclude dunque a reti inviolate il match. La classifica del Girone C al momento vede l’Italia capolista e la Svizzera al secondo posto, tenendo conto che ha due partite in meno che recupererà a ottobre. Un pareggio che è un vero regalo per gli azzurri che adesso hanno sei punti di vantaggio sui rossocrociati con il confronto diretto di Roma che rimane decisivo.

