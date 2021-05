Andreas Pereira pronto per la "missione derby": "È il momento, andiamo!" - VIDEO

Ancora qualche ora di attesa e poi all'Olimpico arriverà il fischio d'inizio di Roma - Lazio. Una gara che non potrà mai avere la stessa importanza delle altre. Lo sanno bene i tifosi, ma anche gli stessi calciatori. Lo conferma il post Instagram condiviso da Andreas Pereira. Nel video, il brasiliano veste i panni di un militare, pronto per l'ennesima missione. In questo caso quella che lo porterà a sfidare in campo la compagine giallorossa. Accanto alle immagini, un messaggio: "È il momento. Andiamo, Aquile".

