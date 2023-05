Antonini (pres.Trapani): "Sono laziale! Vorrei Delio Rossi in panchina. Lotito..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, sono intervenuti Claudio Anellucci e Valerio Antonini, tifoso laziale, CEO di Quanton e nuovo presidente del Trapani Calcio. Quest'ultimo ha presentato l'agente FIFA come nuovo direttore generale del club siciliano:

"Io sono un simpatizzante di Claudio Lotito e vorrei fare col Trapani quello che lui ha fatto con la Lazio. Contestazioni? Sicuramente ci saranno anche per me, sono pronto. Io con Maradona non ero solo amico, ma qualcosa di più. Ci siamo conosciuti nel 2000, abbiamo avuto un rapporto particolare: sono stato con lui a Cuba e poi è diventato partner della mia attività di vendita di cereali del mondo. Abbiamo creato un'attività che è diventata tra le più importanti, rappresentando il gruppo in tutto il Centro e Sudamerica. Grazie alla sua intermediazione è stato possibile fatturare miliardi di euro, è diventato un trader di grano. A Cragnotti mi accomuna la passione per il mondo dell'agri-business, non può non essere un punto di riferimento. Come presidente non metterò bocca sulle decisioni dell'allenatore, ma starò vicino all'allenatore e ad Anellucci per capire anche io come si valutano i calciatori e le situazioni".

LAZIALITA' - "La prima partita della Lazio che ho visto allo Stadio, nei Distinti Nord, è stata quella vinta per 3-2 contro il Varese che ci permise di salvarci. Ho ancora il biglietto. Un altro ricordo è legato al derby vinto con il gol di Klose all'ultimo secondo. C'era una maledizione con la Roma, quel derby fu una gioia indimenticabile. La mia passione nasce per mio nonno, che era un tifoso particolare di quelli che se non tifavi la Lazio dovevi andare via da casa, e mio padre".

LAZIO - "Siamo secondi in classifica. Sarri ha sbagliato le ultime partite, per quanto sia un maestro. Non capisco perché Lazzari non gioca mai e non possa giocare Marcos Antonio quando Cataldi si fa male. Poi penso che a Ciro serva più tempo per fare il titolare. Detto questo, è chiaro che il bicchiere sarà sempre mezzo pieno. Ora deve vincere a tutti i costi col Sassuolo. Chi porterei come ex tecnico a Trapani? Secondo me Delio Rossi è stato spesso sottovalutato, la sua Lazio giocava benissimo. Se l'anno prossimo faremo la Serie C il mio sogno sarebbe avere un allenatore come lui".