Atalanta, ecco Raspadori: "Sono in un club importante e con grande ambizione"
14.01.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Giacomo Raspadori è tornato in Serie A. L'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid è pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Atalanta dopo aver rifiutato la Roma. Nelle ultime settimane ci aveva provato anche la Lazio su richiesta di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole al suo arrivo in Italia.
"Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia. Sono carico e motivatissimo, non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio e spero che accada il prima possibile. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un'ambizione grandissima. Sono molto contento".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.