Atalanta, finita l'udienza di Gasperini al tribunale antidoping: i dettagli

Terminata l'udienza del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presso il Tribunale nazionale antidoping. Secondo quanto riportato da Sky Sport la sentenza dovrebbe arrivare nella giornata di martedì. L'allenatore si è difeso dall’accusa di aver interrotto un test antidoping fatto a sorpresa lo scorso 7 febbraio, insultando poi gli ispettori. Gasperini rischia di aver concluso qui la stagione, infatti in caso di condanna salterebbe le prossime tre giornate di campionato più la finale di Coppa Italia e non potrà neanche dirigere gli allenamenti della squadra. In caso di condanna ci sarebbe il ricorso in secondo grado alla Corte nazionale di appello antidoping.

