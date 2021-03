Atalanta, Gasperini: "Diamo fastidio a tutti. Champions? Romane pericolose"

Intervista fiume del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che tra i tanti temi toccati sulle pagine dell'Eco di Bergamo ha parlato anche della corsa Champions: "Per un motivo o per l'altro, diamo fastidio un po' a tutti. Per quelle davanti siamo degli intrusi, per quelle dietro un'occasione di rivalsa. Champions o Coppa? L'Atalanta gioca per tutto. Ma se proprio preferisco tornare in Champions League. L'Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche".

Spezia, Erlic si infortuna in nazionale ma rassicura: "Ci sarò per i prossimi impegni"

Lazio - Spezia, dove vedere la partita in tv e in streaming

TORNA ALLA HOME PAGE