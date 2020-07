Atalanta, Gasperini: "Secondo posto? Mi piacerebbe anche se Lazio e Inter..."

Ottava vittoria consecutiva dell'Atalanta che anche oggi ha portato a casa tre punti importantissimi battendo il Cagliari con il gol di Muriel. Il tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha parlato anche di un possibile secondo posto: “Mi piacerebbe. Anche se Lazio e Inter sono grandi squadre. Noi dobbiamo anche pensare a preparare la Champions League. Abbiamo l’esigenza di vedere anche ragazzi che hanno giocato meno. Ma comunque ci pensiamo. In pochi giorni giochiamo delle partite per consolidare la nostra posizione in classifica”.

