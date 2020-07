Amelia: "A Roma si può fare calcio, lo dimostra la Lazio"

La validità del progetto Lazio è sotto gli occhi di tutti, la squadra di Inzaghi è progressivamente cresciuta con il passare degli anni. Ai microfoni di Sky ha parlato l'ex portiere Amelia, che affrontando il tema della crisi in casa Roma ha dedicato un passaggio proprio al club di Lotito: "Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio".