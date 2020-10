Atalanta, l'identità del positivo al Covid: sospetti dopo la lista dei convocati

L'Atalanta ha comunicato oggi la positività al Covid di un componente del gruppo squadra, con il successivo annullamento della conferenza stampa di Gasperini. Per la tutela della privacy il club non ha comunicato l'identità del contagiato, informando però che il ragazzo è asintomatico e con una carica virale bassa. La della lista dei convocati per la partita contro il Cagliari di domani alle 12,30 rappresenta sicuramente un indizio: due gli assenti, Caldara e Toloi, con il primo che si allena in maniera differenziata da ieri. In assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'Atalanta resta quindi da capire la motivazione dell'assenza di Toloi.

