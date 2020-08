AURONZO GIORNO 4 - Lazio, pomeriggio di relax: alcuni biancocelesti al Lago di Misurina

Al quarto giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, Simone Inzaghi ha concesso mezza giornata di riposo alla squadra. La giornata è stata scandita solamente dalla seduta mattutina, nel corso della quale l'intero gruppo ha svolto le consuete ripetute intorno al Lago di Santa Caterina. Nel pomeriggio, alcuni biancocelesti hanno approfittato dell'assenza di allenamenti per rilassarsi e ricaricare le energie in vista dei prossimi giorni di lavoro tra le Tre Cime di Lavaredo. Altri componenti della squadra, tra cui Acerbi, Parolo e Lazzari, hanno trascorso qualche ora intorno al vicino Lago di Misurina in compagnia di alcuni membri dello staff. Domani è in programma una nuova giornata di lavoro: alle 10 la seduta mattutina, alle 16 la prima delle quattro amichevoli che verranno svolte nel corso del ritiro, quella contro la Triestina. Fischio d'inizio alle 16.

