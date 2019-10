Azzurri Legends, pareggiano le vecchie glorie in Germania: presenti tre ex Lazio

In Germania sono scesi in campo gli Azzurri Legends, neonata nazionale italiana delle vecchie glorie calcistiche. Un vero e proprio classico, infarcito di Amarcord e ricordi. Sono stati 24 gli ex giocatori che hanno potuto di nuovo saggiare la bellezza del prato verde, e tra questi ci sono anche degli ex Lazio: Fiore, Peruzzi e Giannichedda. Tanti gol e divertimento, già dal minuto 10': una sfortunata rete di Cannavaro ha sancito il vantaggio della Germania. Il raddoppio dei tedeschi è arrivato 8 minuti dopo grazie a un sinistro di Klinsmann, Toni ha accorciato le distanze, poi ha pareggiato Totti. Al minuto 80' è passata in vantaggio l'Italia con Tommasi, servito deliziosamente proprio dall'ex Lazio Fiore. I tedeschi hanno però trovato il gol del pareggio all'ultimo respiro, con Wollscheid. Termina 3 a 3 la partita.

Pubblicato il 7/10