Belgio, Courtois ancora contro Uefa e Fifa: "Pensano solo alle loro tasche, non siamo robot!"

Thibaut Courtois non ci sta. Il portiere del Belgio e del Real Madrid aveva alzato la voce già in occasione della "finalina" disputata contro l'Italia per decidere il terzo e il quarto posto in Nations League definendola "inutile" e oggi muove ancora una volta una critica contro la Uefa e la Fifa: "Non si preoccupano per noi giocatori, pensano solo alle loro tasche. Si partecipa a questo torneo solo perché per la Uefa sono soldi in più, stesso discorso per la Conference League. La Uefa è arrabbiata perché alcune squadre vogliono la Superlega, ma non si preoccupa minimamente di noi giocatori. Giocare senza mai fermarsi un attimo porta a continui infortuni e questa cosa andrebbe rivista. Non siamo robot, ci sono sempre più partite e nessuno si preoccupa per noi".

