Belgio, il ct Martinez elogia Lukaku: "Ora è impressionante. L'Anversa gli ha regalato i 90 minuti"

Dopo un inizio complicato, Jordan Lukaku si è ritagliato il proprio spazio nell'Anversa. Buone prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi del ct del Belgio Martinez. Prima del fischio d'inizio della sfida contro il Beerschot, di cui è stato interessantissimo spettatore, ha parlato del difensore di proprietà della Lazio ai microfoni di Het Nieuwsblad: "Jordan ha giocato in modo impressionante nelle ultime settimane. Per la prima volta dal 2018 sta vivendo la stagione con continuità. Grazie all'Anversa può giocare per tutti i 90 minuti".

