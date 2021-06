Belgio, scoppia il caso vaccini: parte del gruppo del ct Martinez è contraria

Scoppia il caso vaccini all'interno della nazionale del Belgio. Alcuni giocatori, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbero rifiutato la dose del farmaco anti-Covid19 per paura della controindicazioni. Parte di questi avevano già gli anticorpi poiché colpiti di recente dal Coronavirus, mentre una parte dei convocati è stata vaccinata all'estero. Dirk Ramaekers, responsabile della task force sui vaccini del governo belga, ha spiegato: "Ragazzi come Mertens, Lukaku, Hazard e lo stesso ct Roberto Martinez sono favorevoli al vaccino e solo un paio ha deciso di non farsi vaccinare. La maggioranza del gruppo è comunque protetta e per le prossime settimane i giocatori vivranno in un ambiente altamente isolato, mentre in campo tutte le squadre proteggeranno i loro giocatori con la vaccinazione e i test".

