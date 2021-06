Tardelli: "Ancelotti e Conte ci mancheranno. Ma se dovesse arrivare Sarri..."

Marco Tardelli sugli allenatori della prossima Serie A. L'ex campione della Juventus, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso in questo modo sul valzer di panchine: "Nomi eccellenti, se dovesse accasarsi anche Sarri quasi tutti i nostri migliori allenatori potrebbero dar vita a un campionato combattuto ed entusiasmante. Quasi tutti perché l’assenza di Antonio Conte si sentirà, ma l’uomo che manca veramente al nostro campionato è Carlo Ancelotti: ama questo mondo ma lo affronta con un certo distacco per non lasciarsi travolgere. Il suo ritorno alle merengues è inaspettato ma logico".

