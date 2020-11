Bendtner sulla Juventus: "Il primo giorno ho trovato dieci giocatori che fumavano in bagno"

Ha fatto e continuerà a far molto discutere l'autobiografia pubblicata da Nicklas Bendtener che nel libro ha raccontato moltissimi aneddoti riguardanti la sua carriera e anche la sua esperienza alla Juventus. Proprio sui bianconeri si è espresso ai microfoni di BBC5 parlando di un'usanza molto diffusa in Italia, ovvero quella di fumare: "Non riuscivo a trovare i ragazzi, era tutto un po’ strano, soprattutto perchè era il mio primo giorno. E poi ho trovato dieci o dodici giocatori nei bagni, che prendevano un caffè, chiacchieravano, stavano insieme e fumavano una sigaretta. È stato qualcosa di eccezionale e mi ha fatto pensare che sarebbe stata un’esperienza divertente. Buffon e Pirlo? Sì, c'erano anche loro. Se guardi alla loro carriera e a che gran professionisti sono, è stato un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poneva il problema del fumo".

