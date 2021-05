Benevento, il caso arriva anche in Parlamento: i dettagli

Quanto accaduto nella giornata di ieri tra Benevento e Cagliari non è certo passato inosservato. Sull'1-2 per i sardi infatti ai padroni di casa è stato prima concesso, e poi negato, un rigore che avrebbe permesso alla compagine di Inzgahi di pareggiare la partita. Al termine del match il presidente Vigorito si è lasciato andare ad un durissimo sfogo che aveva come bersaglio principale Mazzoleni. Dal lato della società si è schierata anche la moglie del sindaco di Benevento Mastella. "Presenterò una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al Parlamento, sulla strana vicenda della presenza dell'arbitro di calcio Mazzoleni, sia a Napoli che a Benevento. In entrambi i casi era il Cagliari a giocare e nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favorendo così la squadra avversaria. Chiederò al Presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l'idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta", queste le parole di Sandra Lonardo riportate da La Repubblica.

