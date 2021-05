Beppe Signori, la sua vicenda giudiziaria diventa un film: i dettagli

Sono serviti dieci lunghi anni alla giustizia per assolvere l'ex bomber della Lazio Beppe Signori accusato di esser finito al centro di un giro di scommesse clandestine. Dieci anni per dimostrare la sua innocenza ma nel mezzo la sofferenza, le calunnie e l'etstromissione dal mondo del calcio. Quanto accaduto a Beppe Gol sarà presto un documentario diretto da Pier Paolo Paganelli e prodotto dalla Genoma film. "Un documentario che ricostruisce l'avventura umana e professionale di uno dei più grandi calciatori che il nostro paese abbia mai espresso", queste le parole di Paolo Rossi Pisu a capo della Genoma sulle pagine de "Il resto del Carlino". Nel film ci saranno moltissimi personaggi: da Zeman passando per Zoff fino a Roberto Baggio. Il documentario dovrebbe essere trasmesso su Sky il prossimo inverno.

