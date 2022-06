Bianchessi: "Alla Lazio iniziato da zero, più di così non si poteva fare". Sul contratto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del suo passato rossonero, ma anche del lavoro svolto, e che sta svolgendo tuttora, nella Capitale. Tirando un po' le somme di questi primi cinque anni, il dirigente ha spiegato: "Abbiamo iniziato 5 anni fa praticamente da 0, ora abbiamo squadra competitive e 23 ragazzi convocati in Nazionale con un budget a disposizione di 2 milioni e mezzo. Più di cosi non si può fare e gli obiettivi che la proprietà mi aveva chiesto di raggiungere sono stati centrati. Ora il settore va da sè e a breve vedremo qualche nostro ragazzo debuttare in prima squadra".

Poi, chiamato a chiarire la sua situazione contrattuale, ha dichiarato: "Ho un contratto ancora lungo e un rapporto di stima e d'affetto col presidente. Sicuramente la prossima stagione sarò ancora alla Lazio per consolidare il lavoro fatto finora. Poi deciderò con la mia famiglia che vive a Bergamo, che mi manca tanto, se proseguire qua, andarmene in pensione o avvicinarmi a casa. Ogni cosa a suo tempo".

TORNA ALLA HOMEPAGE