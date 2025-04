Bodo/Glimt - Lazio, biglietti a ruba in Norvegia ma scatta l'allarme bagarinaggio

Lo scorso 20 marzo è stata aperta la vendita dei biglietti per i tifosi del Bodo/Glimt in vista della gara d'andata dei quarti di finale d'Europa League contro la Lazio. La voglia di godersi una grande notte europea è altissima, tanto che gli stessi tickets sono andati a ruba nel giro di pochi minuti. "La domanda è stata molto alta. Non capita spesso che i biglietti vengano venduti così rapidamente”, ha dichiarato in merito a NRK Simen Pedersen, media manager del Bodo/Glimt.

La società norvegese ha quindi deciso di mettere in vendita altri biglietti, anch'essi esauriti in pochissimo tempo. Come riporta il sito nrk.com però, sarebbe scattato parallelamente un allarme bagarinaggio. Diverse persone infatti hanno acquistato i tagliandi, rivendendoli a prezzi maggiorati (e non di poco) su diversi siti web.

Se infatti il sito web del Bodo/Glimt ha messo in vendita i biglietti per una delle due tribune al prezzo di circa 30 euro, gli stessi posti sono stati rivenduti su siti non ufficiali a cifre vicine a oltre 2.550 euro. Il club avrebbe messo in guardia i propri tifosi dall'acquisto di questi tickets, anche per la gara di ritorno allo Stadio Olimpico di Roma.