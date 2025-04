Bodo/Glimt, parla l'ad: "Nel 2022 abbiamo cambiato strategia. Il focus ora è..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nel giorno del match d'andata dei quarti di finale di Europa League che vedrà il Bodo/Glimt, piccolo club norvegese, affrontare la Lazio, Frode Thomassen, ad della società giallonera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio&Finanza per raccontare la strategia economico-sportiva adottata negli ultimi anni, che ha permesso di arrivare ad un cosi alto livello nelle competizioni UEFA:

"Dal 2019 in poi, le cessioni di giocatori sono state una parte fondamentale della nostra strategia (tra le altre quelle come Jens-Peter Hauge al Milan ed Erik Botheim al Krasnodar, giocatore poi visto alla Salernitana, ndr). In quel periodo, il nostro obiettivo principale era sviluppare giovani giocatori norvegesi e venderli a club europei più grandi.

Tuttavia, nel 2022, abbiamo cambiato la nostra strategia. Ora, il nostro focus principale è sulle performance, piuttosto che sulla vendita di giocatori. Questo è stato possibile grazie al supporto finanziario derivante dalle competizioni UEFA - come i premi in denaro e i ricavi dei diritti TV - che sono diventati cruciali per la crescita a lungo termine del club: in pratica i premi UEFA sono molto corposi per il livello economico di campionati al di fuori delle Big5 (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) e questo consente ai club che stanno stabilmente nelle coppe di creare un divario con le altre squadre della stessa nazione".