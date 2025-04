BODO - Lazio, 15’ aperti ai media: la rifinitura anti-Bodo/Glimt - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato a Bodo Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

BODO - Allenamento di rifinitura, poi domani la Lazio sfiderà il Bodo/Glimt. Alle 17:45 iniziano i 15 minuti aperti alla stampa all'Aspmyra Stadion: a breve scatteranno anche le prove tattiche in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League. Non sono partiti per la Norvegia Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic, Pellegrini e Basic, fuori lista Uefa, Rovella, squalificato, e Nuno Tavares, infortunato. Presente tutto il resto del gruppo per testare il campo sintetico e abituarsi al clima freddissimo. Ecco di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.

