Bologna, Italiano su Immobile: "Non è in condizione per giocare da titolare"
14.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla vigilia della gara contro il Verona, valevole per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati si è espresso anche sulla condizione dell'ex attaccante della Lazio Ciro Immobile.
Di seguito le sue parole: "Ciro non ha i minuti e la condizione per partire dall'inizio e lui lo sa: sarebbe un cambio obbligato. Tuttavia lo sto vedendo più sciolto ed in grande crescita".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.