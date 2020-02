Bologna, per Barrow escluse fratture: non rischia di saltare la Lazio

LAZIO, BARROW - Il Bologna tira un sospiro di sollievo. Per un attimo si è visto passare davanti il fantasma di un altro lungo infortunio, l’ennesimo di questa sua stagione travagliata. E invece per Musa Barrow, autore dello show contro la Roma all’Olimpico con una doppietta e un assist per Orsolini, sono state escluse fratture (aveva subito un pestone). I primi accertamenti hanno chiarito il problema: si tratta di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra che sarà valutato in maniera più approfondita nei prossimi giorni. Barrow potrebbe esserci già sabato contro il Genoa, di certo non rischia di saltare il big match contro la Lazio del 29 febbraio.

