Bonaventura duro: "Milan? Potevo ancora dare tanto, ma..."

Nessun rinnovo del contratto e quindi tra pochi giorni Jack Bonaventura sarà di fatto un giocatore svincolato in cerca di una nuova squadra. La sua avventura con il Milan si è interrotta in modo brusco senza che la società rossonera provasse anche solo a trattenere il giocatore che ora è finito anche nel mirino della Lazio. A confermarlo è il calciatore stesso intervistato ai microfoni di Sportweek: "Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un sacco di tempo. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Dovevo operarmi, stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan, ma ho avuto la sensazione che nei miei confronti non ci fosse la considerazione di cui godevo prima dell’infortunio".

