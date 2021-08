Borussia Dortmund, non solo Meunier: anche Brandt positivo al Covid-19

Il Borussia Dortmund ha comunicato sui propri canali ufficiali la positività al Covid-19 di Julian Brandt. La notizia arriva a qualche ora da quella che riguarda Thomas Meunier, anche lui contagiato dal Coronavirus. Quello del centrocampista tedesco non è un nome nuovo per i tifosi della Lazio, dal momento che, negli ultimi mesi, è stato accostato con frequenza ai biancocelesti. Poi erano arrivate le parole con cui lui stesso escludeva, di fatto, ogni possibilità d'addio. Il suo obiettivo, infatti, rimaneva quello di dimenticare, con Marco Rose alla guida dei gialloneri, la stagione sottotono vissuta con Favre. L'avventura, tuttavia, sembra esser iniziata in salita.

