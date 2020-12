Borussia - Lazio, Acerbi escursionista nella metà campo avversaria: il dato

Quando gioca insieme a Hoedt, Francesco Acerbi tira fuori il meglio di sé anche in fase offensiva. Ieri sera a Dortmund, il leone di Inzaghi è stato schierato come terzo a sinistra di difesa e ha dato il suo solito contributo in marcatura e non solo. Il numero 33 della Lazio, come al solito, si è spinto spesso nella metà campo avversaria e ha creato spesso la superiorità numerica sulla corsia mancina. Il dato incredibile che evidenzia anche la grande prestazione di ieri sera è il seguente: In Borussia Dortmund - Lazio, Acerbi è stato il giocatore che ha toccato più volte palla nella trequarti offensiva biancoceleste.

23 Acerbi

21 Immobile

20 Luis Alberto

20 Fares

14 Milinkovic-Savic

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

