Brescia, Balotelli risponde agli attacchi: "State a casa invece di infangarmi"

Mai banale e lontano delle polemiche, Mario Balotelli. Nonostante il campionato fermo, l’attaccante del Brescia è riuscito comunque a far parlare di sé per una battuta in una diretta Instagram con il Faina. "Dovevano far ritornare la Juve in testa”, la frase incriminata che ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri. E anche il Brescia che ha preso le distanze attraverso una nota ufficiale: “La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”.

Dopo gli attacchi l’attaccante italiano ha risposto così in una storia Instagram: "Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve e poi hanno fermato il campionato. E qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando va! Scusare ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto dovevano far vincere la Juve, ma recuperare (siccome aveva una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare sto virus invece di cercare di infangare sempre sempre sempre il mio nome che un diretta di 30 minuti si trasforma in un'infamia sena motivo e tanta cattiveria vostra".

