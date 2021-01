Brescia, striscione contro Balotelli: "Per noi vali zero, uomo senza dignità"

Brescia e Monza questa sera sono scese in campo e per Mario Balotelli è una gara sicuramente particolare essendo l'ex del match. I tifosi del Brescia tuttavia non hanno dato all'attaccante il bentornato, anzi hanno esposto uno striscione contro il calciatore: "Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi tu vali zero uomo senza dignità". Non solo a Balo è stato negato anche l'ingresso dentro al parcheggio custodito del Rigamonti, sotto precisa indicazione della società. Insomma una presa di posizione molto dura.

Acquafresca rivela: "Ballardini grande allenatore, mi voleva con sé alla Lazio"

Crisi di Governo, domani Conte al Quirinale per le dimissioni

TORNA ALLA HOMEPAGE