Bruges-Lazio, scelto l'arbitro della sfida: ecco il precedente

Mercoledì alle 21 allo Stadio Jan Breydel, la Lazio affronterà il Bruges per la seconda giornata del girone F di Champions League. A dirigere la sfidasarà Anthony Taylor. Con il fischietto inglese c'è già un precendente non proprio pisitivo per i capitolini: il 2-0 subito in casa del Siviglia in Europa League nella stagione 2018/2019. Stavolta però i biancocelesti, sperano in tutt'altro esito.

