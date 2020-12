Cagliari - Inter, problemi alla regia della Lega: ritardo sul calcio d'inizio

Calcio d’inizio ritardato di quindici minuti. Il match della Sardegna Arena fra Cagliari e Inter inizierà alle ore 12.45 per problemi tecnici alla regia della Lega. La squadra di Conte vuole riscattare l'eliminazione in Champions e, per farlo, si affida ad Eriksen, il grande escluso di questa prima parte di stagione.

Lazio, il calendario fino a Natale: tutto d'un fiato con 3 partite in 8 giorni

Lazio, l'ex Vieri fa la sua scommessa per la lotta scudetto. E dopo Natale...

Torna alla home page