Cagliari - Lazio, Pisacane: "Ora ci temono tutti. Immobile? Un amico, ma..."

CAGLIARI - LAZIO, PISACANE - Cagliari-Lazio chiuderà la 16esima giornata di Serie A, sarà il posticipo del lunedì. Intanto, come riporta la rassegna di Radiosei, ecco alcune dichiarazioni del difensore rossoblù Pisacane: "Adesso le squadre ci studiano e ci temono. Anche negli anni passati, tranne la scorsa stagione, la Lazio ha avuto le sue difficoltà qui a Cagliari. Veniamo da una lunga striscia positiva, sarà una bella partita e faremo di tutto per rendere la vita difficile ai biancocelesti. Sappiamo quanto valiamo. Immobile? Un amico e non mi stupisce stia facendo bene. Credo che per fermare giocatori come Immobile o Correa serva la collaborazione di tutta la squadra, non solo dei difensori".

